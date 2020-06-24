Туреччина готується зустрічати гостей. Поступово відновлюють сполучення з кількома десятками країн. Для українців Туреччина відкриє кордони з 1 липня без обов'язкових тестів та самоізоляції. Чи безпечно відпочивати на тамтешніх курортах? Анна Філь розкаже.

Сонячна Анталія. Її називають "Лас Вегасом без казино", бо розкішшю й привабливістю курорт не поступається "місту гріхів". Зазвичай у цю пору місця на тутешніх пляжах треба займати з вечора. Та нині відпочинком насолоджуються самі турки.

Деніз Вароль, генеральний менеджер аеропорту Анталії:

У 2019 до нас прилетіло 35 мільйонів пасажирів - туристів з інших країн. Лише уявіть - нині не набралося й мільйона. Звичайно ж, це потужний удар по економіці.

Та попри це, туризм в Анталії сподіваються реанімувати. Аеропорт зустрічає гостей термо-камерами, запаслися тестами на COVID-19 з розрахунку по 20 тисяч на день. Пасажирів з позитивним результатом відправлятимуть до карантинних кімнат. Така ж вимога й для готелів - там мають бути місця для ізоляції.

Деніз Кайя, туркеня:

Спершу ми взагалі думали, що залишимося влітку вдома. Коли ж дізналися про заходи безпеки, до яких тут вдаються, - трохи заспокоїлися. Вирішили приїхати на кілька днів, спробувати. Але залишилися на тиждень.

Іноземним туристам пропонують страхування на випадок СOVID-19. Поліс покриває витрати на лікування до 7 тисяч євро. Придбати можна онлайн.

Мехмет Нурі Ерсой, міністр туризму Туреччини:

Я думаю, Туреччина готова. Ми вжили найсуворіших заходів, аби захистити і наших гостей, і працівників туристичної сфери. Запустили першу в Європі систему сертифікації.

Мова про урядові сертифікати безпеки для готелів, ресторанів, музеїв і сувенірних крамниць. В основі - 132 критерії відповідності санітарним нормам. Зокрема постійна дезінфекція, перевірка здоров'я персоналу. Поки що відзнаки безпеки мають півтисячі закладів. Мінтуризму сподівається за наступний місяць видати вчетверо більше. Та чимало країн такі заходи не переконали. Приміром, Німеччина, - а звідти гостей приїздить чимало, - своїм громадянам подорожувати до Туреччини не радить.

Мевлют Чавушоглу, міністр закордонних справ Туреччини:

Ми розчаровані тим, що деякі країни визначили Туреччину, як зону підвищеного ризику. Для цього немає ані наукового, ані медичного підґрунтя. Ми показали себе з кращого боку у боротьбі з СOVID-19.

За весь час у Туреччині зафіксували 190 тисяч випадків СOVID-19. З 1 червня зняли більшість карантинних обмежень, після цього приріст захворілих дещо підвищився. Та найбільше інфікованих у великих містах. На курортах - Анталії, Аланії та Кемера - за статистикою епідситуація спокійна.