Грумер-волонтер у Таїланді покинув сімейний бізнес заради порятунку собак - стриже у спеку чотирилапих. Що надихнуло чоловіка на такий крок, дивіться далі.

Відмовитися від сімейного бізнесу та опанувати мистецтво догляду за чотирилапими. На такий крок волонтера Кріенгкая надихнув документальний фільм про грумерів-добровольців, які стригли бродячих псів. Без жодного заробітку і лише з допомогою друзів, він розпочав свою подорож Таїландом. Від одного притулку до іншого дістається автостопом, ночує у храмах.

Кріенгкай Тхатвакорн, волонтер:

Зазвичай я добираюся безкоштовним потягом чи автобусом, іноді - й попутками. Це єдиний спосіб заощадити гроші. Дехто вважає мене божевільним, та я на це не зважаю. Мене хвилює лише моя робота.

Звичний спосіб життя чоловіка зруйнував карантин. Волонтер ледь витримав три місяці, доки відновили рух потягів. І ось нарешті чергова зупинка - притулок "Людина рятує собак", в якому приблизно 600 барбосів. За один день волонтер поголив майже сотню.

Майкл Бейнес, засновник притулку для собак "Людина рятує собак":

Через пандемію я не бачив Кріенгкая вже пів року. Ми справді вдячні йому, бо в деяких наших підопічних шерсть росте дуже швидко. А бруд та спека ускладнюють догляд за тваринами. Його повернення - це велика радість.

Кріенгкай Тхатвакорн, волонтер:

Коли я сидів на карантині - хвилювався за собак. Особливо за недружелюбних, до яких мало хто наважується підійти. Але ж вони теж потребують догляду! Поки мене не було, чотирилапі, за такої спеки, - напевно, почувалися нестерпно.

У Таїланді собаки - одні з улюблених домашніх тварин. Але, крім них, на вулицях та площах великих міст мешкають сотні тисяч безпритульних псів. Волонтер вважає, що після перукарських послуг дехто з них зможе швидше знайти собі домівку.

Кріенгкай Тхатвакорн, волонтер:

Коли ми підстригаємо та миємо собаку, то в такий спосіб покращуємо її життя. Я зазвичай фотографую всіх тварин, - до і після стрижки. Кожного собаку, якому ми допомогли, - згодом забирають у сім'ю.

Кріенгкай розпочав свою волонтерську роботу сім років тому і не збирається її полишати. Доброволець заявив - працюватиме, поки зможе тримати бритву в руках.