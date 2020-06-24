В Киеве стартовал новый этап ослабления карантина. Теперь разрешена работа ресторанов, кинотеатров и театров. Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

С сегодняшнего дня заработали:

рестораны и кафе (без детских комнат)

бассейны (для индивидуальных тренировок)

кинотеатры и театры (с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними).

В Киеве разрешили массовые мероприятия численностью до 10 человек. Также работают ТРЦ и магазины более 1 тыс. кв. м., рынки, спа и бассейны.

Кроме того, по-прежнему запрещаются:

банкеты (для компании больше 10 человек),

детские комнаты внутри заведений,

детские учреждения оздоровления и отдыха,

приготовление еды на открытых кухнях и буфеты самообслуживания.

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