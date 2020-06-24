В Киеве ослабили карантин: что разрешено [ Редактировать ]
В Киеве стартовал новый этап ослабления карантина. Теперь разрешена работа ресторанов, кинотеатров и театров. Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.
С сегодняшнего дня заработали:
- рестораны и кафе (без детских комнат)
- бассейны (для индивидуальных тренировок)
- кинотеатры и театры (с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними).
В Киеве разрешили массовые мероприятия численностью до 10 человек. Также работают ТРЦ и магазины более 1 тыс. кв. м., рынки, спа и бассейны.
Кроме того, по-прежнему запрещаются:
- банкеты (для компании больше 10 человек),
- детские комнаты внутри заведений,
- детские учреждения оздоровления и отдыха,
- приготовление еды на открытых кухнях и буфеты самообслуживания.
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