Ситуация напряжена: в Украине количество больных COVID-19 увеличилось втрое [ Редактировать ]
В среду, 24 июня, Украина поставила новый антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом COVID-19. За последние сутки заболело 940 человек. Об этом свидетельствует новая статистика от МОЗ.
Из-за небрежного отношения к основным инструкциям и рекомендациям по противодействию эпидемии - количество больных увеличилось втрое.
"Помните: 940 - это не просто цифры. За каждой из них - жизнь человека. Следуйте социальной дистанции, мойте руки как можно чаще и обязательно используйте защитные маски и дезинфекторы. Помните, что простые вещи спасают вашу жизнь и жизнь ваших близких! Берегите себя!", - предостерегли в МОЗ.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Ранее вирусолог рассказал, когда в Украине ожидать пик коронавируса. Также мы писали о том, что Минздрав запретил снимать карантинные ограничения в 9 областях.
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