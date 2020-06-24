На Прикарпатті вода змиває дороги та затоплює дома [ Редактировать ]
120 населених пунктів в Україні знеструмлені через негоду, ще 187 підтоплені. Про це повідомили в ДСНС. Від злив постраждали Івано-Франківська, Сумська, Житомирська, Чернівецька, Волинська та Закарпатська області. На Прикарпатті пошкоджені всі дороги державного значення.
Вода в Дністрі майже сягнула рівня повені 2008 року. У місті Галич, що наразі найбільше постраждав від стихії, побувала Жанна Дутчак.
Місто Галич. Сьогодні саме тут центр стихії. Дністер вийшов із берегів. Лише в Галичі підтоплено 300 будинків. Рятувальники терміново евакуйовують людей.
Вода в Дністрі зранку піднялася до семи з половиною метрів. Що на півтора - вище за норму. Найбільше постраждав житловий квартал - "Заріка".
Тарас, місцевий житель:
Почалося там де є Дністер, із території футбольного поля, де спортивна школа, а зараз вона прибуває . В когось вода в хаті, в когось сантиметрів там на подвір'ї.
Проїхати дорогою зараз можна лише спецтранспортом або човном. Ось цей водій КРАЗу недооцінив глибину - і втопив машину.
Що сталося у вас? - Вода, вода затопила. - Чого потонули? - Потонули бо вода. Он вже по мене їдуть.
По допомогу до рятувальників звернувся і пан Ігор. У чоловіка деревообробне підприємство. Каже: вранці пішов на роботу, а повернутися самотужки - уже не зміг.
Ігор, мешканець міста Галич:
Все затоплене водою. Збитки нанесено колосальні. Ми ріжемо шпон. Все затоплено.
Рятувальники евакуювали майже три десятка людей. Однак більшість містян полишати домівки не хочуть.
Катерина, жителька міста Галич:
Нащо будемо евакуювуватися. Будемо сидіти на стриху. Ми маємо маленьку господарку.. кури, маленькі циплята, качата. А куда буду їхати.
Таким відмовникам - підвозять харчі.
Вода підступила і до районної лікарні. Звідти евакуювали всіх вагітних. Решта пацієнтів - чекають. Серед них і хворі на COVID-19. Потерпають і прилеглі до міста населені пункти. Найбільше - село Маріямпіль. У воді там більше двох десятків господарств. Перекрита від самого ранку й траса Львів-Івано-Франківськ, що проходить через Галич. Людей додому рятувальники доправляють спецтранспортом.
На Поплавники є ще хтось? На Поплавники. Будь ласка всьо сідай.
Віталій Федунків, заступник начальника управління ДСНС в Івано-Франківській області:
Зара проходить евакуація людей, які прибули з міста Івано-Франківська. Ми вже перевезли близько ста чоловік.
А вода в Дністрі й далі піднімається. Підтоплено майже 200 сіл та містечок. Найбільше в гірський районах. Зруйновано більше ста кілометрів доріг та 90 мостів.
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