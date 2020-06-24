Біля Широкиного бойовики відкривали вогонь із мінометів [ Редактировать ]
Ворог учергове обстріляв позиції Збройних сил України. На підступах до Широкиного російські найманці застосували заборонені міномети калібру 82.
Під прицілом гранатометів та стрілецької зброї опинилися околиці Старогнатівки та Хутора Вільного. Українські військовики відповіли ворогові зі штатного озброєння.
Минулої доби противник значно зменшив бойову активність - усього чотири вогневі атаки. В українському війську - без втрат.
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