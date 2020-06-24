Президентські вибори в Білорусі заплановані на 9 серпня

Ситуація у Білорусі напружується, що ближче стають вибори президента. У Мінську напередодні ввечері міліція розігнала чергу до магазину сувенірів з національною символікою.

Як повідомила білоруська служба "Радіо "Свобода", люди зібралися, бо магазин оголосив про закриття. Пізніше до будівлі під'їхав автозак, і силовики затримали близько двох десятків осіб.

Офіційна версія затримання - тому що громадяни нібито блокували автівку. Цими вихідними у столиці Білорусі та інших великих містах пройшли акції протесту. Їх учасники обурені наміром очільника країни Олександра Лукашенка ушосте балотуватися у президенти.

Його опонентів-кандидатів арештовано, а на мітингах протесту щоразу затримують десятки людей, зокрема журналістів. Президентські вибори в Білорусі заплановані на 9 серпня.