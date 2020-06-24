У Білорусі міліція розігнала чергу до магазину [ Редактировать ]
Ситуація у Білорусі напружується, що ближче стають вибори президента. У Мінську напередодні ввечері міліція розігнала чергу до магазину сувенірів з національною символікою.
Як повідомила білоруська служба "Радіо "Свобода", люди зібралися, бо магазин оголосив про закриття. Пізніше до будівлі під'їхав автозак, і силовики затримали близько двох десятків осіб.
Офіційна версія затримання - тому що громадяни нібито блокували автівку. Цими вихідними у столиці Білорусі та інших великих містах пройшли акції протесту. Їх учасники обурені наміром очільника країни Олександра Лукашенка ушосте балотуватися у президенти.
Його опонентів-кандидатів арештовано, а на мітингах протесту щоразу затримують десятки людей, зокрема журналістів. Президентські вибори в Білорусі заплановані на 9 серпня.
по теме
Сину конкурента Лукашенка на виборах висунули обвинувачення
Едуарда та Віктора Бабарик затримали ще 18 червня, нині обидва перебувають під вартою. За версією обвинувачення, батько створив "загрозу національній безпеці Білорусі"
Затримання опозиційного кандидата в президенти сколихнуло хвилю громадського невдоволення у Мінську
Люди незадоволені арештом головного опонента чинного президента на цьогорічних президентських виборах
Зеленский должен поддержать Кличко на выборах мэра - соцопрос
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра
Изнасилование в Кагарлыке: полицейским изменили подозрения
В понедельник, 22 июня, прокуратура изменила подозрения двум полицейским
Все решила монетка: чиновника избрали нетрадиционным способом
Нового члена парламента определили при помощи подбрасывания монетки