У США почали продавати мемуари Джона Болтона [ Редактировать ]
Колишній заговорив. Довгоочікувані мемуари екс-радника президента США Джона Болтона надійшли на полиці американських магазинів попри спротив Білого дому.
У книжці Болтон заявляє про зловживання владою з боку Дональда Трампа. Зокрема, той буцімто хотів дискредитувати опонента Джо Байдена за допомогою матеріалів кримінальної справи, яку розслідують в Україні.
Також Трамп, мовляв, боявся критикувати президента Росії Путіна і загалом плутав особисті і державні інтереси.
Сам очільник Білого дому звинувачення відкидає, заявляє, що у книжці Болтона міститься таємна інформація, через що Мін'юст позвався проти експосадовця до суду.
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