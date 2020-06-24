Колишній заговорив. Довгоочікувані мемуари екс-радника президента США Джона Болтона надійшли на полиці американських магазинів попри спротив Білого дому.

У книжці Болтон заявляє про зловживання владою з боку Дональда Трампа. Зокрема, той буцімто хотів дискредитувати опонента Джо Байдена за допомогою матеріалів кримінальної справи, яку розслідують в Україні.

Також Трамп, мовляв, боявся критикувати президента Росії Путіна і загалом плутав особисті і державні інтереси.

Сам очільник Білого дому звинувачення відкидає, заявляє, що у книжці Болтона міститься таємна інформація, через що Мін'юст позвався проти експосадовця до суду.