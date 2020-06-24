Юрій Бойко закликав перевірити, як витратили гроші на боротьбу із епідемією [ Редактировать ]
Перевірити, куди витратили мільярди, виділені з держбюджету на боротьбу з COVID-19 - вимагає "Опозиційна платформа - за життя". У політсилі, зокрема, зазначили, що на доплати медиками пішли лише 10% від виділеної суми.
Крім того опозиція вважає, що владі потрібно зробити висновки зі світового досвіду боротьби з пандемією, передусім підтримавши малий та середній бізнес.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Страна очень тяжело выходит из карантина, очень много потеряно рабочих мест, люди потеряли работу, бизнесмены потеряли бизнес и задача государства - это помощь. Дело в том, что я сегодня услышал, в принципе то, что я слышу во всех областях практически, государство делает противоположное, мало того, что не помогают, не дают кредиты, не дают реальную поддержку.
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