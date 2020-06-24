Опозиція вважає, що владі потрібно зробити висновки зі світового досвіду боротьби з пандемією

Перевірити, куди витратили мільярди, виділені з держбюджету на боротьбу з COVID-19 - вимагає "Опозиційна платформа - за життя". У політсилі, зокрема, зазначили, що на доплати медиками пішли лише 10% від виділеної суми.

Крім того опозиція вважає, що владі потрібно зробити висновки зі світового досвіду боротьби з пандемією, передусім підтримавши малий та середній бізнес.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":