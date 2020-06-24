Світовий теніс накрило коронавірусом: Новак Джоковіч вибачився за необережність [ Редактировать ]
Дістав сам - передай іншому. Спалах коронавірусної інфекції підкорив світовий тенісний Олімп. Винуватцем називають першу ракетку світу Новака Джоковіча. Як він підхопив інфекцію та чому мусить тепер перепрошувати колег - розповість Світлана Чернецька.
Ані тобі масок на обличчі, ані безпечної дистанції. Так проходив благодійний тенісний турнір "Адріа Тур" у Хорватії. Його організував власник титулу "Найкращий тенісист світу" - Новак Джоковіч. Змагання стало першим від початку пандемії. І оскільки у Хорватії карантинні заходи послабили, спортсмени не переймалися ризиком заразитися.
Виснажливі турніри вдень, і не менш бурхливі ночі. А у результаті коронавірус підхопили кілька тренерів та четверо тенісистів. Серед них - сам Джоковіч з дружиною. У нього хвороба протікає безсимптомно. Але заражених може бути набагато більше. Адже змагання відвідало близько чотирьох тисяч глядачів.
Енді Мюррей, триразовий чемпіон турніру "Великого Шолома":
Я не здивований, що так багато людей отримали позитивний результат тесту. Зважаючи на фото та відео звідтіля, зокрема, вечірки та дитячі розважальні заходи. Переконаний, що цього можна було уникнути. Ця ситуація - заплямувала репутацію тенісу.
Джоковіч вже оприлюднив заяву із каяттям та вибаченнями. Тенісист визнає свою помилку, мовляв, - поспішили з проведенням турніру. Хоча й наполягає, що організатори дотримувалися усіх заходів безпеки.
Джордже Джоковіч, брат Новака Джоковіча, директор тенісного турніру:
На жаль, ми розуміли, що така ситуація можлива, - справдився найгірший сценарій розвитку подій. І нам дуже шкода, що так сталося. Але ми вважаємо, що зробили абсолютно усе необхідне для захисту.
Через спалах коронавірусу, турнір довелося перервати. І цей випадок може поставити під питання проведення інших тенісних змагань. Приміром, цими днями проходить благодійний чемпіонат у Лондоні.
Щоправда, спортсмени грають за зачиненими дверима. Без глядачів, і без додаткових суддів. Тенісистам також доводиться самим ловити м'ячі та діставати рушники.
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