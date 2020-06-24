Загиблі та зниклі безвісти люди. Тисячі зруйнованих осель, затоплені цілі села та міста. Західна Україна - під ударом стихії. А особливо Прикарпаття. Там велика вода змиває інфраструктуру і вимиває з бюджету мільярди гривень. Лише в Івано-Франківській області пошкоджені півтисячі кілометрів доріг і двісті мостів! Рух транспорту перекритий. Людей евакуюють через загрозу затоплень та селевих сходжень в горах. Про великий потоп на Прикарпатті - Жанна Дутчак.

Місто Галич. Сьогодні саме тут центр стихії. Дністер вийшов із берегів. Лише в Галичі підтоплено 300 будинків. Рятувальники терміново евакуйовують людей.

Розливатися Дністер почав ще напередодні. Вже на ранок рівень води піднявся до семи із половиною метрів. А це на півтора вище норми. Першими почало затоплювати вулиці, що біля річки.

Тарас, місцевий житель:

Почалося там де є Дністер, із території футбольного поля, де спортивна школа. А зараз вона прибуває і звідси з вулиці Бандери і зі сторони Вітовського, і прибуває зі сторони вулиці Дністровської. Тобто воно вже Заріку оточило. В когось вода в хаті, в когось сантиметрів там на подвір'ї.

Проїхати по дорозі наразі можна лише на спецтранспорті, або на човні. Ось цей водій КРАЗу недооцінив глибину і втопив машину.

Що сталося у вас? - Вода, вода затопила. - Чого потонули? - Потонули, бо вода. Он вже по мене їдуть.

Допомоги рятувальників потребував і пан Ігор. Він ранком пішов на роботу, а от повернутися - вже не зміг.

Ігор, мешканець міста Галич:

Все затоплене водою. Збитки нанесено колосальні. Ми ріжемо шпон. Все затоплено.

Рятувальники об'їжджають вулицю за вулицею. Евакуювали майже три десятки людей. Та більшість містян відмовляються покидати домівки.

Катерина, жителька міста Галич:

Нащо будемо евакуювуватися. Будемо сидіти на стрихі. Ми маємо маленьку господарку.. кури, маленькі циплята, качата. А куда буду їхати.

Руслан, житель міста Галич:

Куда, ну куда піти. Лишити всьо куда. Наразі чекаємо, нема ще такої критичної ситуації. Буде критична, будемо збиратися.

Таким відчайдухам - продукти підвозять надзвичайники.

Вода підступила і до райлікарні. Звідти вже евакуювали всіх вагітних. Решта пацієнтів - чекають. Серед них є і хворі на COVID-19. Залило і прилеглі до міста населені пункти. Рух центральною трасою Львів-Івано-Франківськ - перекрито.

На Поплавники є ще хтось? На Поплавники. Будь ласка всьо сідай.

Віталій Федунків, заступник начальника управління ДСНС в Івано-Франківській області:

Зараз проходить евакуація людей які прибули з міста Івано-Франківська. Ми вже перевезли близько ста чоловік. Ми застосовуємо і важку техніку прохідності - КРАЗи, пожежні автомобілі, перевозимо їх через складні ділянки.

Далі людей на автобусах розвозять по селах. Тим часом, Дністер і далі піднімається. Підтоплено майже 200 населених пунктів та більше шести тисяч будинків. Найбільше в гірський районах. Ситуацію ускладнюють зсуви грунту. В Яремчі родина ледь не провалилася в провалля, коли дорога почала летіти в прірву.

Зі столиці в потерпілі райони Івано-Франківської області терміново вилетіли урядовці. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв перекинути великогабаритну техніку Нацгвардії для подолання наслідків стихії. Зокрема для розчистити русла річок та доставки продуктів.

В області вже повністю зруйновано - більше ста кілометрів доріг та десятки мостів. Про Газопровід Пошкоджено підземні та надземні газопроводи. Без газопостачання - чотири із половиною тисячі прикарпатців. А в місті Яремче через обвал дороги пошкоджений головний водопровід.