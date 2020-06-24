Володимир Зеленський закликав зайнятися укріпленням берегів Дністра і Тиси [ Редактировать ]
На ліквідацію наслідків лиха у Західній Україні потрібно щонайменше мільярд гривень. Про це президент заявив на селекторній нараді.
Глава держави закликав владу зайнятися системним укріпленням берегів річок - передусім Дністра і Тиси. Щороку держава витрачає на боротьбу із негодою майже 800 мільйонів гривень.
Володимир Зеленський, президент України:
Давайте нам тоді фундаментальне рішення - один раз і назавжди. Хоча б на довгі роки, а не виділяти кожного року гроші і втрачати людей. Навіть є програми і міжнародні там кошти окрім бюджетних коштів - готові виділятися на те, щоб зробити це один раз назавжди, щоб не виходила з берегів Тиса.
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