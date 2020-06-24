На ліквідацію наслідків лиха у Західній Україні потрібно щонайменше мільярд гривень. Про це президент заявив на селекторній нараді.

Глава держави закликав владу зайнятися системним укріпленням берегів річок - передусім Дністра і Тиси. Щороку держава витрачає на боротьбу із негодою майже 800 мільйонів гривень.

Володимир Зеленський, президент України: