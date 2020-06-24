Дістатися до центрів тестування більшість випускники просто не можуть

Через масштабні затоплення у Західній Україні скасовують навіть ЗНО. Дістатися до центрів тестування більшість випускники просто не можуть.

Аби не наражати школярів на небезпеку, їм пропонують скласти іспити на додатковій сесії. Вона почнеться наприкінці липня і триватиме до 10 серпня.