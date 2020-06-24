На заході України скасовують ЗНО [ Редактировать ]
Через масштабні затоплення у Західній Україні скасовують навіть ЗНО. Дістатися до центрів тестування більшість випускники просто не можуть.
Аби не наражати школярів на небезпеку, їм пропонують скласти іспити на додатковій сесії. Вона почнеться наприкінці липня і триватиме до 10 серпня.
по теме
Негода в Україні: синоптики обіцяють грози, град та шквальний вітер
Майже тиждень на Буковині не вщухають зливи. Найбільше збитків у гірському селі Розтоки - там підтопило понад пів сотні будинків
Негода в Україні: дощі руйнували будинки та затоплювали дороги
Затоплені дороги, понівечені мости та викорчувані дерева - такі наслідки негоди, яка пронеслася західними регіонами
Потужний буревій накоїв лиха на Дніпропетровщині
На Дніпропетровщині у Кам'янському сильний вітер повиривав з корінням кремезні стовбури - під гіллям опинилися не тільки автівки, а й перехожі
Руйнівна негода накоїла лиха на Буковині
Зруйновано десятки кілометрів доріг та кілька мостів, підтоплені підприємства деревообробної галузі, пошкоджені лінії електропередач
Руйнівний буревій накоїв лиха у Дніпрі
За лічені хвилини дороги Дніпра перетворилися на річки, машини зупинилися, вода піднялася майже на сімдесят сантиметрів - усього за 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів