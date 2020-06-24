Віктор Медведчук закликав владу переглянути тарифну політику в Україні [ Редактировать ]
Тарифи ЖКГ в Україні за останні сім років зросли у шість разів, газ подорожчав більш ніж на 400 відсотків, а розцінки на тепло - збільшилися удесятеро. Про це заявили в "Опозиційній платформі - За життя". Там закликають владу негайно переглянути тарифну політику і захистити українців.
Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Необходимо покончить с теми действиями, которые имеют признаки преступлений в отношении формирования тарифов на услуги ЖКГ, покончить с преступной деятельностью руководства "Нафтогаза", который формирует эту цену. Покончить с тем, чтобы не наживались на том, что мы приобретаем тот же газ, который является образующим и продажи газа населению и в производстве тепла и многих других коммунальных услуг, а заняться серьезным вопросом образования тарифов.
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