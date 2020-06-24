В "Опозиційній платформі - За життя" закликають владу негайно переглянути тарифну політику і захистити українців

Тарифи ЖКГ в Україні за останні сім років зросли у шість разів, газ подорожчав більш ніж на 400 відсотків, а розцінки на тепло - збільшилися удесятеро. Про це заявили в "Опозиційній платформі - За життя". Там закликають владу негайно переглянути тарифну політику і захистити українців.

Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":