Безхатченки війни. Через бойові дії на Сході України без житла залишилися сотні тисяч українців. Тим, кому не вдалося переїхати - доводилось відновлювати втрачене власними силами. Допомогала держава і волонтери. Сьогодні ключі від власних помешкань отримали мешканці Золотого. Більше розкаже Руслан Смєщук.

Від цього будинку до лінії зіткнення десь три, чотири кілометри. У тутешніх умовах - це глибокий тил. Адже сюди не прилітають ані снаряди, ані міни. Проте коли там на передових позиціях починаються бойові дії - тут все дуже гарно чути.

Фронтове Золоте, Луганська область. Це агломерація шахтарських селищ вздовж лінії фронту.

Це Юрій Чернов, шахтар. А це його нова квартира. Стару він втратив. Два роки тому Юрій пішов на роботу у шахту, а повернутися додому вже не зміг. Бойовики тоді захопили дві вулиці у Золотому - і вигнали всіх жителів.

Юрій Чернов, житель Золотого:

28 сентября 18 года, а родители 30. Я просто на работе был - и меня не пустили. А родители 30 сентября уехали. Им пришли и сказали - уезжайте. И они через ту территорию уезжали.

Два роки Юрій та його батьки поневірялися по знайомих.

Юрій Чернов, житель Золотого:

Один знакомый позвонил другому, у других там родители умерли - заходите живите. Только смотрите, чтобы там чисто было и за коммунальные платите.

А це вже сестри Наталя та Настя.

Наталя Бочко, жителька Золотого:

В течение 15 минут мы лишились всего. Нас выгнали из дому, разрешили взять только документы. И все. Мы вышли с сестрой вдвоем с котом и собакой. А за спиной осталось два дома, мебель, техника, папина машина.

В цей час батько перебував у лікарні. Сестри перші тижні навіть не говорили чоловіку, що тепер їхня родина стала безпритульною.

Наталя Бочко, жителька Золотого:

За два дня, перед тем как нас выгнали, отец уехал на операцию - у него обнаружили онкологию - четвертую стадию. И они месяц не знали что произошло - мы с сестрой врали, говорили что мы дома все хорошо.

Минулого року президент відвідав Золоте. Переселенцям виділили кошти, на капітальний ремонт порожніх квартир.

Олексій Бабченко, голова ВЦА Золотого:

З кінця січня, почалися ремонтні роботи. На даний час відремонтовано десь квартир і ще двы квартири доремонтуються - так как були проблеми з покрівлею та опаленням.

Сьогодні ключі від квартир урочисто вручили десяти родинам. На черзі ще п'ять.