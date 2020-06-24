У Золотому виділили квартири постраждалим від війни на Донбасі [ Редактировать ]
Безхатченки війни. Через бойові дії на Сході України без житла залишилися сотні тисяч українців. Тим, кому не вдалося переїхати - доводилось відновлювати втрачене власними силами. Допомогала держава і волонтери. Сьогодні ключі від власних помешкань отримали мешканці Золотого. Більше розкаже Руслан Смєщук.
Від цього будинку до лінії зіткнення десь три, чотири кілометри. У тутешніх умовах - це глибокий тил. Адже сюди не прилітають ані снаряди, ані міни. Проте коли там на передових позиціях починаються бойові дії - тут все дуже гарно чути.
Фронтове Золоте, Луганська область. Це агломерація шахтарських селищ вздовж лінії фронту.
Це Юрій Чернов, шахтар. А це його нова квартира. Стару він втратив. Два роки тому Юрій пішов на роботу у шахту, а повернутися додому вже не зміг. Бойовики тоді захопили дві вулиці у Золотому - і вигнали всіх жителів.
Юрій Чернов, житель Золотого:
28 сентября 18 года, а родители 30. Я просто на работе был - и меня не пустили. А родители 30 сентября уехали. Им пришли и сказали - уезжайте. И они через ту территорию уезжали.
Два роки Юрій та його батьки поневірялися по знайомих.
Юрій Чернов, житель Золотого:
Один знакомый позвонил другому, у других там родители умерли - заходите живите. Только смотрите, чтобы там чисто было и за коммунальные платите.
А це вже сестри Наталя та Настя.
Наталя Бочко, жителька Золотого:
В течение 15 минут мы лишились всего. Нас выгнали из дому, разрешили взять только документы. И все. Мы вышли с сестрой вдвоем с котом и собакой. А за спиной осталось два дома, мебель, техника, папина машина.
В цей час батько перебував у лікарні. Сестри перші тижні навіть не говорили чоловіку, що тепер їхня родина стала безпритульною.
Наталя Бочко, жителька Золотого:
За два дня, перед тем как нас выгнали, отец уехал на операцию - у него обнаружили онкологию - четвертую стадию. И они месяц не знали что произошло - мы с сестрой врали, говорили что мы дома все хорошо.
Минулого року президент відвідав Золоте. Переселенцям виділили кошти, на капітальний ремонт порожніх квартир.
Олексій Бабченко, голова ВЦА Золотого:
З кінця січня, почалися ремонтні роботи. На даний час відремонтовано десь квартир і ще двы квартири доремонтуються - так как були проблеми з покрівлею та опаленням.
Сьогодні ключі від квартир урочисто вручили десяти родинам. На черзі ще п'ять.
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