Гражданин Германии Ральф Сиглер не может получить доступ к своей квартире площадью 554,9 кв. м. в элитном доме на Кловском спуске, 7. По его словам, он стал жертвой мошеннической схемы, в которой могут быть замешаны правоохранители и судьи, и будет обращаться во все инстанции, чтобы защитить свое право собственности.

Ральф Сиглер купил недвижимость в апреле 2019 года. Сделка была оформлена у частного нотариуса. Перед подписанием соглашения объект недвижимости и его историю проверили в государственных реестрах.

- Мы прошли всю процедуру и проверили законность сделки согласно украинскому законодательству. Через три дня после оформления я получил электронные ключи и техпаспорт на квартиру, начал готовить объект к ремонту, а спустя полгода случайно обнаружил, что ее пытаются продать на торгах через СЕТАМ. Якобы из-за того, что предыдущий владелец получил ее в собственность по поддельным документам, - сообщил Ральф Сиглер.

По словам гражданина Германии, в истории с элитной квартирой слишком много белых пятен и совпадений, которые дают основания подозревать в мошенничестве группу лиц.

Изначально объектом недвижимости владел гражданин Дании, основатель Ciklum Торбен Майгаард через свою компанию Majgaard Limited. Но вначале 2019 года он скончался.

Дальнейшую хронологию событий восстановить сложно. По одной из версий, неустановленное лицо подделало доверенность на право продать от имени Majgaard Limited элитную квартиру в Киеве. Возможно, это было сделано не без ведома кого-то из наследников Торбена Майгаарда, поскольку "вернуть имущество" они попытались лишь в июне после того, как Ральф Сиглер заплатил за недвижимость более 20 млн грн.

Затем квартира на основании решения Печерского районного суда попала в управление Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА), хотя это нарушение норм Уголовно-процессуального кодекса (ч. 6 ст 100 УПК Украины). А после этого недвижимость попытались продать на СЕТАМ по заниженной, как минимум, в 10 раз цене.

Характерно, что представители Majgaard Limited несколько раз подавали исковое заявление в Печерский районный суд и отзывали его до тех пор, пока дело не попало к судье Татьяне Остапчук.

По словам Ральфа Сиглера, все вышеизложенное доказывает, что в Украине огромные проблемы с защитой прав собственности. В том числе, из-за того, что криминалитет часто действует сообща с правоохранительными органами и судами.