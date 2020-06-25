Коронавирус ослабевает: ученые сделали сенсационное заявление [ Редактировать ]
Коронавирус COVID-19 постепенно ослабевает и вскоре может вымереть сам по себе, даже без применения вакцины. С таким заявлением в интервью Daily Mail выступил итальянский профессор Маттео Бассетти.
"В марте и апреле коронавирус был похож на агрессивного тигра, а теперь больше смахивает на дикого кота. Даже пожилые пациенты в возрасте 80 или 90 лет сейчас спокойно сидят на кровати и самоятоятельно дышат. Те же самые пациенты раньше умирали через два или три дня."
Профессор Бассетти предполагает, что это может быть вызвано генетической мутации в вирусе SARS-CoV-2, делающей его менее смертоносным. А также из-за усовершенствованных протоколов лечения или того, что люди не заражаются такими большими группами благодаря соблюдению правил социального дистанцирования.
Вирусологи утверждают, что мутации вирусов обычно направлены на то, чтобы максимально размножаться, но при этом снижать летальность. Как и любой паразит, вирус не стремится убить своего носителя.
Ранее сообщалось, что ученые обнаружили около 200 мутаций коронавируса.
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