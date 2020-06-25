Почти 1000: в Украине зафиксировали новый антирекорд по COVID-19 [ Редактировать ]
По состоянию на утро четверга, 25 июня, в Украине количество больных коронавирусом COVID-19 составило 40 008 человек.
За сутки обнаружены 994 инфицированных. Так, установлен новый антирекорд по числу зараженных. Об этом сообщили в Минздраве.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Ранее вирусолог рассказал, когда в Украине ожидать пик коронавируса. Также мы писали о том, что Минздрав запретил снимать карантинные ограничения в 9 областях.
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