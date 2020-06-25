В четверг, 25 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на заседании комиссии, заявил, что межправительственная украинско-венгерская комиссия по экономическому сотрудничеству рассмотрит возобновление ряда совместных проектов.

Восстановив сегодня работу комиссии, мы разблокируем целый ряд совместных экономических и транспортных проектов, модернизацию пограничной и трансграничной инфраструктуры.

По словам министра, подготовленные комиссией решения также дадут новый импульс сотрудничеству в аграрной сфере, энергетике, охране окружающей среды.

Особое внимание министры уделили вопросам развития пограничной инфраструктуры, включая модернизацию пункта пропуска Чоп-Захонь и построение нового пункта Дыйда-Берегдароц.

Заседание украинско-венгерской межправительственной комиссии в Киеве прошло впервые за 7 лет. Венгерскую делегацию возглавляет глава МИД Петер Сиярто.

Министры согласились с необходимостью как можно быстрее провести заседание украинского-венгерской комиссии по приграничному сотрудничеству.

Ранее мы писали о том, что Венгрия возобновила автобусное сообщение с Украиной.