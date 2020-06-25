У Кіровоградській обладміністрації обшуки після звільнення губернатора. СБУ та НАБУ шукають докази отримання неправомірної вигоди людьми, наближеними до голови ОДА. Йдеться про суму у чверть мільйона гривень. Приміщення обладміністрації заблоковано, як і в'їзд на подвір'я.

Нагадаємо, сьогодні звільнення голови Кіровоградської ОДА погодив Кабмін.