За сутки в столице зафиксировали 113 новых случаев коронавирусной инфекции. Количество инфицированных киевлян увеличилось до 4724 человек.

Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, один пациент умер, еще 17 человек смогли победить инфекцию.

Отмечается, что среди заболевших:

58 женщин, возрастом от 19 до 85 лет;

49 мужчин в возрасте от 18 до 78 лет;

8 детей – от 3 до 15 лет.

Известно, что наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировано в Дарницком районе (19 человек), Днепровском районе (18 пациентов), Оболонском районе (18 случаев) и Деснянском районе (15 заболевших).

Ранее мы писали о том, что в Украине зафиксирован новый суточный антирекорд заболеваемости коронавирусной инфекцией.