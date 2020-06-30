Рейтинг Зеленского упал до 35% - соцопрос [ Редактировать ]
Если бы в конце июня в Украине проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский (34,6% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).
По сравнению с концом апреля рейтинг действующего президента упал на 10 процентных пунктов. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
Кроме того, планируют голосовать:
- за Юрия Бойко - 20,0% (в апреле - 10,8%),
- за Петра Порошенко 16,1% респондентов (в апреле - 12,8%),
- за Юлию Тимошенко - 7,7% (в апреле - 5,4%),
- за Игоря Смешко - 4,2% (в апреле - 6,0%),
- за Анатолия Гриценко - 3,1% (в апреле - 3,5%),
- за Олега Ляшко 1,2% (в апреле - 2,0%).
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в воскресенье, избиратели проголосовали бы следующим образом:
- за "Слугу народа" - 30,3%
- за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 21,8%
- за "Европейскую солидарность" - 15,7%
- за "Всеукраинское объединение" Батькивщина " - 8,5%
Ранее эксперт заявил, что рейтинг Зеленского посыпался из-за недоверия к НАБУ и другим силовикам.
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