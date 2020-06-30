Если бы в конце июня в Украине проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский (34,6% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).

По сравнению с концом апреля рейтинг действующего президента упал на 10 процентных пунктов. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Кроме того, планируют голосовать:

за Юрия Бойко - 20,0% (в апреле - 10,8%),

за Петра Порошенко 16,1% респондентов (в апреле - 12,8%),

за Юлию Тимошенко - 7,7% (в апреле - 5,4%),

за Игоря Смешко - 4,2% (в апреле - 6,0%),

за Анатолия Гриценко - 3,1% (в апреле - 3,5%),

за Олега Ляшко 1,2% (в апреле - 2,0%).

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в воскресенье, избиратели проголосовали бы следующим образом:

за "Слугу народа" - 30,3%

за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 21,8%

за "Европейскую солидарность" - 15,7%

за "Всеукраинское объединение" Батькивщина " - 8,5%

Ранее эксперт заявил, что рейтинг Зеленского посыпался из-за недоверия к НАБУ и другим силовикам.