На Донбассе ранен военный [ Редактировать ]
За прошедшие сутки, 1 июля, вооруженные формирования России 5 раз нарушили "тишину" на Донбассе. Один украинский военный получил ранения. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Боевики применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Вблизи Орехово агрессор задействовал против украинских защитников автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На этом направлении, но уже вблизи Травневого, оккупанты активизировались после обеда, использовав при этом гранатометы различных систем и пулеметы.
Неподалеку от населенного пункта Пески использовали 120-ти мм минометы и автоматические станковые гранатометы. Тоже из минометов, но уже 82-го калибра, противник обстрелял и защитников Авдеевки, кроме них оккупанты использовали еще и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"За минувшие сутки вследствие вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь врачей. Состояние здоровья воина удовлетворительное", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников нет.
Ранее сообщалось, что 29 июня на Донбассе получили ранения двое украинских военнослужащих.
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