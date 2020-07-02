За прошедшие сутки, 1 июля, вооруженные формирования России 5 раз нарушили "тишину" на Донбассе. Один украинский военный получил ранения. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Боевики применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вблизи Орехово агрессор задействовал против украинских защитников автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На этом направлении, но уже вблизи Травневого, оккупанты активизировались после обеда, использовав при этом гранатометы различных систем и пулеметы.

Неподалеку от населенного пункта Пески использовали 120-ти мм минометы и автоматические станковые гранатометы. Тоже из минометов, но уже 82-го калибра, противник обстрелял и защитников Авдеевки, кроме них оккупанты использовали еще и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"За минувшие сутки вследствие вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь врачей. Состояние здоровья воина удовлетворительное", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников нет.

Ранее сообщалось, что 29 июня на Донбассе получили ранения двое украинских военнослужащих.