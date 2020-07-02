В ночь на четверг, 2 июля, жители Токио наблюдали полет метеорита, многие из них слышали звук, похожий на взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

Власти сейчас собирают информацию на этот счет, никакого ущерба не зафиксировано.

Мы в курсе, что появились подобные сообщения. Мы сейчас собираем информацию на этот счет. На данный момент никакого ущерба не зафиксировано.

Тем временем пользователи Twitter выложили видео, на которых запечатлен яркий светящийся объект шарообразной формы. Они также рассказали, что около 02:30 (20:30 1 июля по Киеву) слышали звук взрыва, в некоторых домах дрожали стекла.

Ранее мы писали о том, что в России упал метеорит.