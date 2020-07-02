Большой метеор не на шутку "взволновал" людей (видео) [ Редактировать ]
В ночь на четверг, 2 июля, жители Токио наблюдали полет метеорита, многие из них слышали звук, похожий на взрыв. Об этом сообщает ТАСС.
Власти сейчас собирают информацию на этот счет, никакого ущерба не зафиксировано.
Мы в курсе, что появились подобные сообщения. Мы сейчас собираем информацию на этот счет. На данный момент никакого ущерба не зафиксировано.
Тем временем пользователи Twitter выложили видео, на которых запечатлен яркий светящийся объект шарообразной формы. Они также рассказали, что около 02:30 (20:30 1 июля по Киеву) слышали звук взрыва, в некоторых домах дрожали стекла.
今朝は大火球が流れ、東京では爆発音も観測されたようです。2020年7月2日2時32分に流れた火球を、平塚の自宅から北の高い空に向けた広角カメラで見た様子です。満月よりも明るい大火球だったので、隕石になった可能性があります。富士は厚い雲のため、残念ながら観測できていません。 pic.twitter.com/mWSG7TWEr0— 藤井大地 (@dfuji1) July 1, 2020
Ранее мы писали о том, что в России упал метеорит.
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