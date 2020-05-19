В России упал метеорит (видео) [ Редактировать ]
В сети опубликовали шокирующее видео падения яркого метеорита в Красноярском крае (Россия).
Записи были сделаны с камер видеонаблюдения 18 мая. На них запечатлено, как вечером около 22.40 по местному времени на Землю словно падает серо-белое пятно. Все это произошло за секунду, и слабозаметный след в небе практически сразу исчез. Через несколько секунд в небе заметна уже яркая вспышка, которая, приближаясь к земле, начинает гаснуть.
Примечательно, что когда метеорит столкнулся с землей, местные жители услышали звук как будто взрыва.
В МЧС России говорят, что никаких жалоб от местных на взрыв или нечто подобное не поступало. Других официальных комментариев не было.
Ранее мы писали, что на Аляску обрушится 300-метровое цунами.
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