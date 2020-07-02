У самій же автономії вже є перші арешти через новий закон

Ще одна порція американських санкцій призначена Пекіну. Палата представників Конгресу США одноголосно підтримала обмеження проти китайських високопосадовців у відповідь на ухвалення закону про національну безпеку Гонконгу.

У самій же автономії вже є перші арешти через новий закон. Затримали понад 300 людей, дев'ятеро з них за новими статтями. Невдоволені новим рішенням тисячі протестувальників - вийшли на вулиці.

Щоб розігнати мітингарів, правоохоронці застосували сльозогінний газ, водомети та перцевий спрей. Нагадаю, напередодні набув чинності безпековий закон для Гонконгу, за яким влада Китаю зможе на власний розсуд обмежувати права та свободи громадян автономії, аж до довічного ув'язнення. Місцеві жителі впевнені, що це створить умови для політичних репресій.