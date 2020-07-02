США хочуть покарати Китай за закон про безпеку Гонконга [ Редактировать ]
Ще одна порція американських санкцій призначена Пекіну. Палата представників Конгресу США одноголосно підтримала обмеження проти китайських високопосадовців у відповідь на ухвалення закону про національну безпеку Гонконгу.
У самій же автономії вже є перші арешти через новий закон. Затримали понад 300 людей, дев'ятеро з них за новими статтями. Невдоволені новим рішенням тисячі протестувальників - вийшли на вулиці.
Щоб розігнати мітингарів, правоохоронці застосували сльозогінний газ, водомети та перцевий спрей. Нагадаю, напередодні набув чинності безпековий закон для Гонконгу, за яким влада Китаю зможе на власний розсуд обмежувати права та свободи громадян автономії, аж до довічного ув'язнення. Місцеві жителі впевнені, що це створить умови для політичних репресій.
по теме
Пекін ухвалив закон про безпеку в Гонконзі
Пекін звинувачують у порушенні зобов'язань, взятих у межах китайсько-британської угоди про передачу Гонконгу до КНР. У самому Гонконзі населення неодноразово протестувало через цю ініціативу
У США пропонують покарати Росію за фінансування талібів
Раніше видання "Нью-Йорк Таймс" опубліковало статтю, в якій - з посиланням на розвідку країни - стверджували, ніби Росія пропонувала талібам винагороду за успішні атаки на американських вояків
В США поддержали законопроект о санкциях против Китая
Ограничения будут действовать на лиц, причастных к закону о нацбезопасности Гонконга
У Гонконгу арештували три сотні мітингарів
Для розгону демонстрантів правоохоронці застосували сльозогінний газ, водомети та перцевий спрей. Нагадаю, 30 червня парламент Китаю проголосував за безпековий закон для Гонконгу
Інтерпол закликали арештувати Дональда Трампа
Іран видав ордер на арешт американського президента Дональда Трампа та просить Інтерпол про допомогу в його затриманні