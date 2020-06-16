Женщина в 64 года вышла замуж за сына [ Редактировать ]
Год назад в Индонезии женщина по имени Мба Гамбренг усыновила парня. Спустя время юноша сделал ей предложение руки и сердца, и получил положительный ответ. Об этом сообщает 7News.
64-летняя Гамбренг утверждает, что не собиралась выходить замуж за 23-летнего Арди Варсу.
После усыновления женщина сказала Варсу, что ему пора жениться. Парень решил сделал предложение . Та, удивившись, дала согласие.
Перед свадьбой Варсу заплатил невесте калым - 100 тысяч индонезийских рупий (примерно 190 гривен).
Свадьба прошла со всеми традициями.
Фото: 7news.com.au
Раньше сообщалось о том, что Волочкова выходит замуж. А также дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара вышла замуж.
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