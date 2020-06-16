Год назад в Индонезии женщина по имени Мба Гамбренг усыновила парня. Спустя время юноша сделал ей предложение руки и сердца, и получил положительный ответ. Об этом сообщает 7News.

64-летняя Гамбренг утверждает, что не собиралась выходить замуж за 23-летнего Арди Варсу.

После усыновления женщина сказала Варсу, что ему пора жениться. Парень решил сделал предложение . Та, удивившись, дала согласие.

Перед свадьбой Варсу заплатил невесте калым - 100 тысяч индонезийских рупий (примерно 190 гривен).

Свадьба прошла со всеми традициями.

Фото: 7news.com.au

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