Киев и 7 областей не готовы переходить на следующий этап снятия карантинных ограничений.

Об этом сообщает Минздрав.

По информации, регионы, остающееся на предыдущих этапах не соответствуют одному или нескольким критериям снятия ограничений.

Отмечается, что среди таких регионов:

Волынская область,

Донецкая область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Львовская область,

Ровенская область,

Черниговская область,

Киев.

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