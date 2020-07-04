Карантин в Украине: количество "коронавирусных" областей уменьшилось [ Редактировать ]
Фото: Delo.ua
Киев и 7 областей не готовы переходить на следующий этап снятия карантинных ограничений.
Об этом сообщает Минздрав.
По информации, регионы, остающееся на предыдущих этапах не соответствуют одному или нескольким критериям снятия ограничений.
Отмечается, что среди таких регионов:
- Волынская область,
- Донецкая область,
- Закарпатская область,
- Ивано-Франковская область,
- Львовская область,
- Ровенская область,
- Черниговская область,
- Киев.
Читайте также, в Украине могут усилить карантинные ограничения. Такое решение могут принять в связи с ростом заболеваемости в стране.
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