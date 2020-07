Фото: Warner Bros. Entertainment Inc.

Киноканал "Настоящее страшное телевидение" представил Абсолютный рейтинг лучших фильмов ужасов декады 2010-2019 годов, сообщает FilmPro. В его основе - выбор редакторов, критиков и аудитории самых влиятельных тематических ресурсов, а также кассовые сборы фильмов.

1. "Прочь" (Get Out, 2017). Режиссёрский дебют американского актёра, комика и сценариста Джордана Пила при скромном бюджете в $4,5 млн собрал $255 млн. Картина о фотографе, который едет знакомиться с родителями девушки, получила премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.

2. "Реинкарнация" (Hereditary, 2018). Мистический хоррор, ставший сенсацией на фестивале Sundance, собрал многочисленные восторженные отзывы. Самый обсуждаемый хоррор 2018 года. Дебютная работа режиссера и сценариста Ари Астера.

3. "Оно" (It, 2017). Экранизация Стивена Кинга о страшном клоуне Пеннивайзе. Хоррор Андреса Мускетти вошёл в историю кинематографа как самый кассовый фильм ужасов - $700 млн.

4. "Ведьма" (The VVitch: A New-England Folktale, 2015). Дебютная работа Роберта Эггерса получила приз за режиссуру на фестивале Sundance. Леденящая кровь история о возникновении ведьм, проникнутая мистической атмосферой средневековой Англии.

5. "Заклятие" (The Conjuring, 2013). Фильм от автора "Пилы" и "Астрала" Джеймса Вана. Отмечена премией "Сатурн" как лучшая в своём жанре. При бюджете в $20 млн хоррор собрал $319 млн и положил начало целой киновселенной "Заклятия", в центре которой - семейная пара парапсихологов и охотников за призраками Эда и Лоррейн Уорренов.

6. "Бабадук" (The Babadook, 2014) Дженнифер Кент. Это единственный фильм женщины-режиссера в рейтинге. Австралийский хоррор с элементами социально-психологической драмы стал лучшим фильмом ужасов 2014 года.

7. "Хижина в лесу" (The Cabin in the Woods, 2012) Дрю Годдара и Джосса Уидона. Создатели культового сериала "Баффи - истребительница вампиров" сняли остроумную пародию на легендарные хоррор-хиты.

8. "Тихое место" (A Quiet Place, 2018) Джона Красински. Главные роли исполнили сам режиссёр и его супруга актриса Эмили Блант. Картина собрала в прокате более $340 млн при бюджете в $17 млн. Осенью 2020 года выйдет сиквел.

9. "Поезд в Пусан" (Busanhaeng, 2016) Ен Сан-Хо. Стал самым кассовым фильмом в истории Южной Кореи. Собрал в национальном прокате $80 млн, а в мировом - более $130 млн. Ен Сан-Хо ранее занимался исключительно мультипликацией, и этот ужастик о зомби-апокалипсисе стал его дебютом в полнометражном кино. В августе 2020 года должен выйти сиквел под названием "Полуостров".

10. "Маяк" (The Lighthouse, 2019) Роберта Эггерса. Его представили на 72-м Каннском кинофестивале. Черно-белый хоррор от автора упомянутой выше "Ведьмы" обладает изысканной визуальной эстетикой и нетривиальным сюжетом. Также его "украшают" выдающиеся актерские работы Роберта Паттинсона и Уиллема Дефо.

Ранее сообщалось, что ужастики способствуют похудению, а фильмы такого жанра запрещены в Таджикистане и Китае.