Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом [ Редактировать ]
Американское издание Variety, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что Роберт Паттинсон стал главным претендентом на роль Бэтмена и ведет переговоры со студией Warner Bros., которая занимается производством перезапуска франшизы.
По информации Deadline, Роберт Паттинсон заключил договор со студией Warner Bros. и получил роль Бэтмена. Как сообщают источники издания, продюсеры хотели провести видеокастинг для Паттинсона и Холта, а по его итогам определиться с кандидатом.
В издании также уточняют, что Паттинсон и студия планируют заключить соглашение о съемках в нескольких фильмах франшизы.
Новый Брюс Уэйн будет младше, чем его предыдущие киноверсии. Создатели фильма хотят сосредоточиться на становлении и формировании супергероя. Сюжетно лента не будет продолжать или использовать картины с Беном Аффлеком в образе Брюса Уэйна.
Официальный анонс от Warner Bros. состоится в ближайшее время.
Ранее мы писали о том, как изменились актеры из фильма "Гарри Поттер".
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