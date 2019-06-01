Американское издание Variety, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что Роберт Паттинсон стал главным претендентом на роль Бэтмена и ведет переговоры со студией Warner Bros., которая занимается производством перезапуска франшизы.

По информации Deadline, Роберт Паттинсон заключил договор со студией Warner Bros. и получил роль Бэтмена. Как сообщают источники издания, продюсеры хотели провести видеокастинг для Паттинсона и Холта, а по его итогам определиться с кандидатом.

В издании также уточняют, что Паттинсон и студия планируют заключить соглашение о съемках в нескольких фильмах франшизы.

Новый Брюс Уэйн будет младше, чем его предыдущие киноверсии. Создатели фильма хотят сосредоточиться на становлении и формировании супергероя. Сюжетно лента не будет продолжать или использовать картины с Беном Аффлеком в образе Брюса Уэйна.

Официальный анонс от Warner Bros. состоится в ближайшее время.

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