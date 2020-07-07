У корупційній пастці: інвестори "Укрбуду" знову вийшли на мітинг [ Редактировать ]
У бюрократично корупційній пастці. Інвестори "Укрбуду" знову вийшли на мітинг. Цього разу до Київради.
А все тому, що понад два десятки житлових комплексів уже пів року ніяк не можуть передати іншому забудовнику - "Київміськбуду". Як і обіцяв Володимир Зеленський. Це питання вже узгодили й на рівні Офісу президента, й на рівні Кабінету Міністрів. Аж ось нова затримка - столичні депутати. Вони сьогодні мали ухвалити рішення, яке б дало змогу розблокувати процес. Але цього чомусь не зробили. Тож десятки тисяч людей знову у невизначеності.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Вчора ми дискутували із головами фракцій. Шукаємо компроміс, аби допомогти інвесторам "Укрбуду". Як ви знаєте. Там 3 проблемні моменти - рішення двох з них належить Міноборони та уряду. Але в одному з них ми можемо допомогти людям. Проект ми винесемо на рішення Київради 23 липня.
по теме
На Буковині люди протестують проти децентралізації та чекають президента
Тиждень пікетів на Буковині. Люди перекривають міжнародну трасу протестують проти децентралізації. Вважають, що область поділили несправедливо
Масове протест-тренування: у Рівному вирішили вдарити по карантину спортом
У Рівному влаштували масове протест-тренування біля мерії. Просто неба качали прес та підіймати штангу
В американському Сіетлі спецпризначенці зачистили захоплену територію
Кінець "автономної зони". Білий дім офіційно повідомив в американському Сіетлі спецпризначенці зачистили захоплену територію
Жителі Пекіну вийшли на масові протести через новий закон
Протести в Гонконгу поновилися. Попри заборону масових зібрань, на вулиці вийшли тисячі людей. Жителі обурені законом про нацбезпеку, який ухвалили в Пекіні
На Прикарпатті повені зруйнували всі дороги державного значення
Одні з основних - це траса через Яремче, яка з'єднує Івано-Франківську та Закарпатську області