У бюрократично корупційній пастці. Інвестори "Укрбуду" знову вийшли на мітинг. Цього разу до Київради.

А все тому, що понад два десятки житлових комплексів уже пів року ніяк не можуть передати іншому забудовнику - "Київміськбуду". Як і обіцяв Володимир Зеленський. Це питання вже узгодили й на рівні Офісу президента, й на рівні Кабінету Міністрів. Аж ось нова затримка - столичні депутати. Вони сьогодні мали ухвалити рішення, яке б дало змогу розблокувати процес. Але цього чомусь не зробили. Тож десятки тисяч людей знову у невизначеності.

Віталій Кличко, міський голова Києва: