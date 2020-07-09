На остров Джарылгач в Херсонской области ядовитый паук каракурт укусил 32-летнюю женщину, которая прибыла на отдых из Киева. Об этом сообщает "Голос Украины".

Туристка прибыла в Скадовск, а после этого отправилась на остров Джарылгач, который еще называют "Украинские Мальдивы". Любуясь местными пейзажами, женщина ходила босиком по песчаным дюнам. Она не заметила каракурта и наступила на него.

Женщина почувствовала резкую "огненную" боль - это характерная реакция на яд этого вида насекомых. Пострадавшую пришлось немедленно эвакуировать в Скадовск на обратную сторону Джарылгачского залива. Там ее отвезли в районную больницу.

В Херсонской области каждое лето фиксируют несколько инцидентов, связанных с укусами каракутов. Как отмечают спасатели, в основном люди страдают из-за собственной неосторожности. Чаще всего "черная вдова" кусает босых людей, которые работают в поле, на огороде, или на побережье заходят вглубь дюн.

Каракурт обладает черным окрасом, у молодых самца и самки на брюшке имеются отличительные красные пятна. Яд каракурта содержит нейротоксины.

После укуса у людей появляется жгучая боль, которая постепенно распространяется по всему телу. Характерно резкое напряжение мышц брюшного пресса, появляются симптомы общего отравления: одышка, учащенный пульс, головокружение, головная боль, тремор, рвота, бледность или гиперемия лица, потливость.

Пожилые людей и маленькие дети более чувствительны к яду пауков. Вне зависимости от тяжести состояния все пострадавшие подлежат обязательной госпитализации. Врач принимает решение, вводить ли сыворотку против яда каракурта.

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