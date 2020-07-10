NASA готовит миссию к металлическому астероиду, который стоит больше мировой экономики (фото) [ Редактировать ]
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) приступило к постройке новейшего роботизированного космического зонда. Он называется "Психея" и предназначен для исследования астероида под названием "16 Психея" шириной 226 километров.
Расположенный в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, "16 Психея" кардинально отличается от других астероидов в нашей Солнечной системы. Большинство астероидов каменистые или ледяные, а "16 Психея" - металлический. Как полагают ученые, он представляет собой ядро протопланеты, состоящее из железа, никеля и золота.
В NASA считают, что астероид очень похоже на ядро Земли. Возможно, он является "сердцем" мертвой планеты, которая потеряла свои каменистые внешние слои от столкновения с другими космическими телами.
По некоторым данным, металлы, из которых состоит уникальный астероид, могут стоить астрономическую сумму в 10 000 квадриллионов (миллион в четвертой степени - ред.) долларов США.
Запуск космического зонда "Психея" к астероиду состоится в августе 2022 года с помощью ракета SpaceX Falcon Heavy. Места назначения он достигнет в январе 2026 года.
"Психея" прошла этап "критического анализа проекта", и инженеры приступили к созданию технического инструментария, с помощью которого роботизированный аппарат будет изучать бесценный астероид. Он получит три научных инструмента:
- магнитометр для измерения магнитного поля астероида;
- мультиспектральный сканер для съемки поверхности астероида и получения данных о том, из чего он состоит и его геологических особенностей;
- спектрометры для анализа нейтронов и гамма-лучей, чтобы определить его состав.
Сборка и испытания полностью автоматизированного космического зонда начнется в феврале 2021 года. Корпус и двигатель роботизированного аппарата строит компания Maxar Technologies. Сообщается, что он будет оснащен электрическим двигателем Холла. Связь с землей он будет держать с помощью новейшей лазерной коммуникационной технологией NASA под названием Deep Space Optical Communications.
Ранее сообщалось, что NASA впервые в истории попытается сбить с курса астероид.
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