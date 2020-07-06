NASA впервые в истории попытается сбить с курса астероид. Это испытание станет важным шагом для безопасности Земли от астероидной угрозы, сообщает издание Science News.

На сегодня одним из самых действенных способов эксперты считают изменение орбиты потенциально угрожающего Земле космического тела. Ученые выбрали в качестве объекта Dimorphos (160 метров в ширину), вращающийся вокруг более массивного астероида Didimos.

Читайте также Зонд NASA приблизился к астероиду Бенну на расстояние 75 метров

В июле 2021 года NASA запустит аппарат DART, который в сентябре 2022 года столкнется с Dimorphos. Весь процесс будет происходить приблизительно в 11 миллионах километров от нашей планеты. Удар должен сдвинуть Dimorphos к более узкой орбите вокруг Didimos.

Ученые с помощью телескопов будут следить за происходящим с Земли, а исследователи Европейского космического агентства отправят зонд Hera на Dimorphos в 2024 году, чтобы удостовериться в правильном движении астероида, а также в расчетах эксперимента.

В случае успешного проведения опыта вполне возможно, что именно так ученые будут бороться с опасностью, которую несут в себе астероиды.

Ранее мы писали о том, что к Земле стремительно приближается огромный астероид.

Также сообщалось, что NASA начнет перенаправлять астероиды.