NASA впервые в истории попытается сбить с курса астероид [ Редактировать ]
NASA впервые в истории попытается сбить с курса астероид. Это испытание станет важным шагом для безопасности Земли от астероидной угрозы, сообщает издание Science News.
На сегодня одним из самых действенных способов эксперты считают изменение орбиты потенциально угрожающего Земле космического тела. Ученые выбрали в качестве объекта Dimorphos (160 метров в ширину), вращающийся вокруг более массивного астероида Didimos.
В июле 2021 года NASA запустит аппарат DART, который в сентябре 2022 года столкнется с Dimorphos. Весь процесс будет происходить приблизительно в 11 миллионах километров от нашей планеты. Удар должен сдвинуть Dimorphos к более узкой орбите вокруг Didimos.
Ученые с помощью телескопов будут следить за происходящим с Земли, а исследователи Европейского космического агентства отправят зонд Hera на Dimorphos в 2024 году, чтобы удостовериться в правильном движении астероида, а также в расчетах эксперимента.
В случае успешного проведения опыта вполне возможно, что именно так ученые будут бороться с опасностью, которую несут в себе астероиды.
Ранее мы писали о том, что к Земле стремительно приближается огромный астероид.
Также сообщалось, что NASA начнет перенаправлять астероиды.
по теме
К Земле стремительно приближается огромный астероид
Астероид дважды пересечет орбиту Земли
На Земле впервые за 13 тысяч лет наступила оттепель
Земля вошла в климатический период оттепели
Астронавты NASA совершили 7-часовой выход в открытый космос
Американские астронавты Крис Кэссиди и Боб Бенкен совершили очередной выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС)
В США выпустят парфюм с запахом космоса
Приобрести парфюм можно будет за 30 долларов
Гигантскую космическую "тень летучей мыши" показали на видео
Ученые получили изображение космической особенности под названием Bat Shadow