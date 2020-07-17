Владелец группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" бизнесмен Олег Бахматюк вызвал главу НАБУ Артема Сытника, который был признан виновным в коррупционном правонарушении, на дебаты на любой площадке. Об этом он заявил в эфире "112 Украина" в рамках проекта "Рыбный день", передает Depo.ua.

Так, ведущий предложил Бахматюку пригласить Сытника к прямому диалогу тет-а-тет.

"Хорошее предложение. Я всегда готов на любой площадке вести дискуссию. Потому что самое плохое скрывается в темноте… Единственное - равноправный доступ к микрофону ", - подчеркнул бизнесмен.

По его словам, руководители НАБУ и САП - не его враги, а враги нашего государства.

"Мы сейчас в такой ситуации, занимаемся нетипичными для себя вещами (юридическим борьбой в судах, - ред)… Сейчас я вынужденно нахожусь в Австрии… Эта катавасия известна всему бомонду нашего государства, но мы остались с тем, что есть", - отметил Бахматюк.

По его словам, в результате подобных действий госорганов страдает не только бизнес, но и люди.

"К тому, что господин Сытник - коррупционер, мы не имеем никакого отношения", - подчеркнул бизнесмен и добавил, что никогда даже предположить не мог, что глава НАБУ может открывать дела из-за банальной мести.

"Сейчас нами занимается около 60 детективов НАБУ", - отметил Бахматюк.

Кроме того, бизнесмен обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Господин президент, опомните этих людей, которые не преследуют украинские интересы и не работают на украинское государство. Мы - огромная компания, которая делает процент ВВП, платит 357 млн грн зарплаты в месяц. У нас есть пока 27 тысяч человек, но будет скоро 25 тысяч человек. Такими темпами мы потеряем половину компании. Я буду бороться до конца, как акционер. Но в любой войне с государством любой компании приходит конец. Но нет в этом ни вашего интереса, ни правительства, ни украинского гражданина. Эти люди, которые воюют со мной, точно не на стороне Украины", - подытожил Бахматюк.

Напомним, из-за давления САП и НАБУ "Авангард" Бахматюка будет вынужден закрыть 6 птицефабрик.

В то же время, НАБУ и САП не смогли объяснить депутатам, на основании чего открыли дело против "VAB Банка".

Справка: 5 июня этого года Печерский районный суд Киева принял решение, которым отменил постановление Виталия Касько, бывшего заместителя генпрокурора Рябошапки, о возобновлении уголовного дела против Олега Бахматюк,а как незаконное. Речь идет о постановлении о возобновлении уголовного дела о рефинансировании "VAB банка", которое уже расследовалось и было закрыто решением судов из-за отсутствия состава преступления.

Кроме того, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказал Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) в избрании для бизнесмена, экс-собственника VAB Банка Олега Бахматюка, меры пресечения в виде содержания под стражей по делу о полученном этим банком в 2014 году стабилизационного кредита Нацбанка, что подтверждает незаконность действий НАБУ.

Сообщалось также, что Бахматюк будет добиваться компенсации после решения Верховного суда по банку "Финансовая инициатива", а работники "Укрлендфарминг" продолжают бессрочную акцию у САП.

В сентябре 2019 Саранинский суд Ровенской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в коррупционном правонарушении за отдых в охотничьем хозяйстве "Полесье - Сарны", поскольку стоимость отдыха нарушает установленные законом ограничения относительно получения подарков.

Сам Сытник заявлял, что дело следует закрыть, ведь в нем нет состава преступления. Однако 5 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в закон Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" (относительно приведения этого закона в соответствие с действующими нормами антикоррупционного законодательства Украины).