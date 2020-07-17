Доброта - качество, без которого трудно жить. В особенности ее мы ценим в наших друзьях. Ведь настоящий друг всегда придет на помощь в трудную минуту. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый отзывчивый.

Итак, на первом месте оказались Весы. Они не любят скандалить и выяснять отношения. Если кто-то им не нравится, они ни за что этого не покажут. Их хорошие манеры в общении и поведении создают о них только положительные впечатления.

Однако из-за того, что Весы не считают нужным проявлять свои чувства в полной мере, некоторым людям они кажутся сдержанными и суховатыми. Весы по натуре совершенно не мстительные и не любят ворошить прошлое. Умеют поддерживать и очень заботятся о своих друзьях и близких.

Ранее мы писали, какой знак зодиака самый скандальный.