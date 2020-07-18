Біля берегів Нігерії пірати захопили українських моряків [ Редактировать ]
Пірати захопили шістьох українських моряків поблизу Нігерії. Розбійники атакували танкер "Кюрасао Трейдер" у Гвінейській затоці. На облавку були 19 членів екіпажу - українці та росіяни. З них викрали тринадцятьох.
Українські дипломати зв'язалися з власником судна та з'ясовують обставини пригоди. Останнім часом пірати активізувалися в цьому регіоні. Лише за половину поточного року таких інцидентів уже зафіксовано на 20% більше ніж за увесь 2019.
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