Накануне в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона об обеспечении прав и интересов детей, а также недееспособных лиц в сфере здравоохранения. Автор документа предлагает дать право на медицинское вмешательство детям, когда их родители против.

Карточка документа опубликована на сайте парламента. Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Итак, какая идея нового законопроекта? Почему протестуют родители? В новшествах, которые, возможно, уже скоро появятся в нашей жизни, разбирались Podrobnosti.ua.

Что хотят сделать

Так, по мнению авторов законопроекта, именно родители являются виновниками статистики сравнительно высокого уровня детской смертности, инвалидности и онкозаболеваний в Украине, ведь их убеждения могут не совпадать с мнением врачей.

В законопроекта отмечается, что согласие на медицинское вмешательство по обращению врача предоставляет орган опеки и попечительства в установленном Кабмином порядке в случае, когда законный представитель пациента или уполномоченное им лицо не дает согласие на медицинское вмешательство или дает отказ от него, и это может иметь для пациента тяжелые последствия, у пациента отсутствует законный представитель.

Законопроектом предлагается:

нормативно-правовое регулирование предоставления медицинского вмешательства ребенку и недееспособному лицу при прямой угрозе его жизни, в случае, когда отказ от вмешательства законного представителя может иметь для пациента тяжкие последствия или если такое согласие получить невозможно;

обеспечение диагностики, ухода, лечения, госпитализации в психиатрическое учреждение и лекарств при психическом расстройстве ребенка, который имеет только одного из родителей, причем родитель не согласен с этими процедурами;

обеспечения госпитализации в психиатрическое учреждение недееспособного лица в случае установления Кабмином карантина.

Главное внимание авторов законопроекта сосредоточено на психиатрии. Так, в случае принятия проекта органы опеки смогут самостоятельно решать, можно ли проводить диагностику и лечение психиатрических заболеваний у детей, если их родители отказываются от такой диагностики и лечения. А родители больше не смогут принимать решения в отношении медицинского вмешательства для своих детей.

Что измениться

Текстом законопроекта расширяются полномочия врачей, зато ограничиваются права родителей и опекунов, что не может не вызывать негодование у последних. Так, согласно предложенным изменениям, врачи "при наличии признаков" угрозы жизни могут проводить любые медицинские вмешательства.

Безусловно родители и опекуны выступают против того, чтобы их детей диагностировали и лечили без их согласия, ведь, по их мнению, орган опеки не может знать лучше, чем родители, что нужно ребенку. Кроме того, законопроект не показывает, кто будет отвечать за последствия такого лечения.

Медицинская тирания?

Первое, что должно насторожить в законопроекте - врачи "при наличии признаков" угрозы жизни могут проводить любые медицинские вмешательства. Признаков? Каких? В законопроекте нет четких формулировок, которые были бы понятны.

"Где написано, что считается прямой угрозой жизни пациента, а что не считается? Кто знает моего ребенка лучше, чем я? Мы вообще давно не доверяем украинским врачам", - возмущаются родители.

А вот и еще один момент. Недоверие украинцев к отечественным врачам - "слабое место" законопроекта. В связи с этим многие уже собираются на протесты и акции против инициативы расширения полномочий врачей.

Также, следует обратить внимание на еще одну норму законопроекта, которая касается каждого украинца:

Вашего ребенка до 14 лет будет лечить психиатр, даже если вы против, по разрешению органа опеки. Условия относительно признаков угрозы жизни уже нет. Эта дискриминация касается любой украинской семьи.

Идея хорошая

В действительности, идея законопроекта хорошая. Он может урегулировать вопрос, когда ребенок действительно нуждается в помощи, а никто из ответственных лиц или не может, или не хочет ему помочь. Таких случаев достаточно много, именно поэтому идея подобного законопроекта имеет право на жизнь.

Итак, все-таки родители знают лучше или врачи? Вопрос риторический. Родители и опекуны должны взаимодействовать с медиками, а специальные органы должны следить за соблюдением родителями и опекунами своих обязанностей в отношении детей.

К слову, по решению Главного научно-экспертного управления законопроект был направлен на доработку. Каким будет его окончательная версия - пока неизвестно.