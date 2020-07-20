В Скадовске 22-летний парень с применением силы изнасиловал незнакомого мужчину, который вел бродяжнический образ жизни.

Инцидент произошел 18 июля, в 5 утра. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Надругавшись над потерпевшим, злоумышленник начал бить его ногами в жизненно важные участки тела - голову и грудную клетку. В заключение швырнул в голову 55-летнего мужчины кирпич.

От полученных травм мужчина скончался в реанимации Скадовского центральной районной больницы.

За совершенное подозреваемому может грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается.

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