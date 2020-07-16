В Киеве сын зверски убил отца [ Редактировать ]
В Киеве сын до смерти избил родного отца. 56-летний мужчина скончался от многочисленных трав в одной из больниц Киева. В лечебное учреждение он был доставлен спустя трое суток после конфликта с сыном. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Отмечается, что мужчина умер спустя сутки после госпитализации. По результатам судебно-медицинского экспертизы, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.
"Следователи осмотрели квартиру, в которой проживал умерший, и обнаружили вещи со следами бурого цвета. Поэтому мы предположили, что в этом помещении мужчине были нанесены травмы, повлекшие смерть. Опросив жену и соседей, оперативники установили, что у мужчины на почве неприязненных отношений часто возникали ссоры с родным сыном.
Проведя ряд оперативно розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали 31 – летнего парня, который признался, что нанес несколько ударов руками отцу по голове", - рассказал начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко.
Данные о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Киеве зверски убили следователя СБУ. Также мы писали о том, что пассажиры убили водителя автобуса.
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