В понедельник, с 21:00 до 24:00 на съездах Шулявского путепровода частично ограничат движение транспорта. Там будут проводить работы по обустройству дорожной разметки.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать правила дорожного движения!

Ранее мы писали о том, что на Шулявском путепроводе автомобили, нарушая запрет, въехали на только заасфальтированный участок съезда.