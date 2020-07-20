Шулявский мост закроют [ Редактировать ]
В понедельник, с 21:00 до 24:00 на съездах Шулявского путепровода частично ограничат движение транспорта. Там будут проводить работы по обустройству дорожной разметки.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать правила дорожного движения!
Ранее мы писали о том, что на Шулявском путепроводе автомобили, нарушая запрет, въехали на только заасфальтированный участок съезда.
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