В понедельник, 20 июля, на сайте МВД появилось заявление о том, что военный медик Яна Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета на сегодня не имеет алиби, которое бы подтверждало ее неучастие в этом преступлении.

Позже адвокаты Дугарь провели пресс-конференцию, на которой обвинили МВД в искажении информации.

В СМИ распространяется информация, что у подозреваемой якобы есть алиби, подтверждающее ее неучастие в убийстве в качестве лица, которое проводило разведку размещения видеокамер на пути лиц, которые в дальнейшем установили взрывное устройство под автомобилем журналиста. Однако следствие располагает рядом доказательств, которые подтверждают соучастие Дугарь в этом преступлении.

В частности, в материалах дела есть записи видеокамер с соответствующими выводами эксперта, записи телефонных разговоров с фоноскопической экспертизой, практическое руководство по ведению разведывательных действий, изъятое у подозреваемой, доказанные факты подделывания ею своей подписи.

В сообщении также говорится, что адвокаты Дугарь привели доказательства, которые в дальнейшем были опровергнуты, как то - выполненная с нарушениями рецензия-опровержение на выводы эксперта, неправдивая информация о возможности Дугарь покидать военчасть, в которой она проходила службу.

Согласно сообщению, "сомнительными" являются свидетельства четырех знакомых подозреваемой.

Эти 4 лица уверенно помнят, что 15-18 июля 2016 года Дугарь находилась в госпитале Покровска. Вместе с тем, 47 опрошенных следствием лиц, которые проходили службу в этом госпитале, этого не подтвердили. Еще 101 лицо, которое находилось в госпитале на лечении, не помнят медсестру по имени Яна. В то же время, документально подтверждено, что подозреваемая принимала участие только в четырех операциях 1-7 июля 2016 года. Записи по другим дням по Дугарь отсутствуют.

В ведомстве напомнили, что сторона защиты неоднократно утверждала о невозможности оставления Яной Дугар воинской части, в которой она проходила службу. Однако, за два месяца документирования следствие доказало самовольное оставление места службы общим сроком 22 суток.

Подозреваемая склонна к обману, сокрытию некоторых обстоятельств своей жизни, а поэтому ее утверждение о невозможности участия в преступлении необходимо подвергать сомнению.

Следствие также напоминает, что Дугарь отказалась от проведения следственных и процессуальных действий, в частности, от представления образцов почерка, от прохождения судебно-психиатрической экспертизы, от прохождения полиграфа, от дачи показаний в качестве подозреваемой.

В свою очередь адвокаты военной медсестры Яны Дугарь провели пресс-конференцию, на которой заявили об искажении МВД информации о якобы отказе их подзащитной от ряда следственных и процессуальных действий, передает Интерфакс-Украина.

"Это не является правдой, является несколько искаженным фактом, который излагает МВД", - сказал адвокат Денис Ломанов.

В частности, он отметил, что судебно-психологическая экспертиза на полиграфе была проведена. Также, по словам защиты, когда Дугарь вручалось постановление о проведении данных экспертиз, то в ней не было мотивационной части, которая бы обосновывала необходимость проведения данных действий, и на запрос адвокатов объяснения предоставлены не были.

Ранее мы писали, что в Киеве открыли мемориал погибшему журналисту Шеремету.