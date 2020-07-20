В Киеве открыли мемориал погибшему журналисту Шеремету [ Редактировать ]
В Киеве открыли мемориал Павлу Шеремету в четвертую годовщину гибели журналиста.
Об этом сообщает "Украинская правда".
Памятный знак установили на улице Ивана Франко - неподалеку от дома, где жил Шеремет, и на месте, где погиб.
Автор мемориала - известный украинский скульптор Назар Билык.
Памятник выполнен в лаконичном стиле - белый лист бумаги с именем и фамилией убитого журналиста, а также надпись: "На этом месте 20 июля 2016 погиб журналист".
На открытии присутствовали журналисты "Украинской правды", друзья Павла, представители ряда СМИ.
Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет.
Согласно последним данным, Печерский районный суд Киева продлил арест подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко, а также обязанности Яны Дугарь на 2 месяца.
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