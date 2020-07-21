Календарь православных праздников на август 2020 [ Редактировать ]
В августе 2020 года в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников.
Podrobnosti.ua собрали информацию о том, память каких святых будет почитать церковь, а также какие православные праздники отмечаются в этом месяце.
Православные праздники в августе 2020:
2 августа - Ильин день
В этот день чтят память о пророке Илии. Считается, что Илья имеет власть над дождями и засухой.
9 августа - День памяти великомученика и целителя Пантелеймона
В праздник вспоминают великомученика и целителя Пантелеимона. Его имя является одним из самых известных и почитаемых среди верующих. Его считают покровителем всех врачей и медицинских работников, а также всех больных - к этому святому в первую очередь возносят молитвы о болящих.
14 августа - Медовый Спас или Маковея (начало Успенского поста)
В этот день православные чтят память трех святынь: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери.
19 августа - Преображение Господне или Яблочный Спас
В этот день празднуется Преображение Иисуса, он явился в Божественном величии и славе перед тремя ближайшими учениками во время их молитвы на горе.
27 августа - окончание Успенского поста
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
Этот праздник посвящен воспоминанию кончины Божией Матери. Согласно рассказам, в этот день апостолы чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.
29 августа - Третий Спас (ореховый)
В этот день православные вспоминают перенесения Нерукотворного образа Спасителя. Его всегда считали полупраздником, однако и он имеет целый ряд народных традиций.
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