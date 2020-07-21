В августе 2020 года в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников.

Podrobnosti.ua собрали информацию о том, память каких святых будет почитать церковь, а также какие православные праздники отмечаются в этом месяце.

Православные праздники в августе 2020:

2 августа - Ильин день

В этот день чтят память о пророке Илии. Считается, что Илья имеет власть над дождями и засухой.

9 августа - День памяти великомученика и целителя Пантелеймона

В праздник вспоминают великомученика и целителя Пантелеимона. Его имя является одним из самых известных и почитаемых среди верующих. Его считают покровителем всех врачей и медицинских работников, а также всех больных - к этому святому в первую очередь возносят молитвы о болящих.

14 августа - Медовый Спас или Маковея (начало Успенского поста)

В этот день православные чтят память трех святынь: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери.

19 августа - Преображение Господне или Яблочный Спас

В этот день празднуется Преображение Иисуса, он явился в Божественном величии и славе перед тремя ближайшими учениками во время их молитвы на горе.

27 августа - окончание Успенского поста

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы

Этот праздник посвящен воспоминанию кончины Божией Матери. Согласно рассказам, в этот день апостолы чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.

29 августа - Третий Спас (ореховый)

В этот день православные вспоминают перенесения Нерукотворного образа Спасителя. Его всегда считали полупраздником, однако и он имеет целый ряд народных традиций.