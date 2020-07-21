Американские ученые создали препарат, убивающий агрессивные клетки рака молочной железы. Научная работа, посвященная открытию, опубликована в журнале Advanced Therapeutics.

Руководитель исследований, доцент кафедры химии и биохимии Хасана Бейзави пишет, что ученые ставили перед собой цель создать лекарство, которое бы не было столь токсичным, как традиционная химиотерапия.

Пациенты с тройными отрицательными клетками особенно уязвимы из-за токсических побочных эффектов единственного одобренного лечения этого типа рака - химиотерапии. Мы решили эту проблему, разработав состав, который нацелен на раковые клетки и не оказывает влияния на здоровые клетки.

Новое лекарство эффективно против трижды негативного рака молочной железы, наиболее агрессивного и опасного вида. Такие опухоли нельзя лечить рецептор-ориентированной терапией, поэтому прибегают к химиотерапии, что имеет множество побочных эффектов. Чаще всего приходится делать операцию и удалять метастазы.

В отличие от традиционной терапии, созданный препарат не имеет побочных эффектов.

Ученые также изучили возможность комплексного применения препарата с использованием магнитно-резонансной томографии и флуоресцентной томографии, чтобы отслеживать движение лекарства в организме.

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