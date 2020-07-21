Создан препарат, убивающий клетки рака молочной железы [ Редактировать ]
Американские ученые создали препарат, убивающий агрессивные клетки рака молочной железы. Научная работа, посвященная открытию, опубликована в журнале Advanced Therapeutics.
Руководитель исследований, доцент кафедры химии и биохимии Хасана Бейзави пишет, что ученые ставили перед собой цель создать лекарство, которое бы не было столь токсичным, как традиционная химиотерапия.
Пациенты с тройными отрицательными клетками особенно уязвимы из-за токсических побочных эффектов единственного одобренного лечения этого типа рака - химиотерапии. Мы решили эту проблему, разработав состав, который нацелен на раковые клетки и не оказывает влияния на здоровые клетки.
Новое лекарство эффективно против трижды негативного рака молочной железы, наиболее агрессивного и опасного вида. Такие опухоли нельзя лечить рецептор-ориентированной терапией, поэтому прибегают к химиотерапии, что имеет множество побочных эффектов. Чаще всего приходится делать операцию и удалять метастазы.
В отличие от традиционной терапии, созданный препарат не имеет побочных эффектов.
Ученые также изучили возможность комплексного применения препарата с использованием магнитно-резонансной томографии и флуоресцентной томографии, чтобы отслеживать движение лекарства в организме.
Ранее "Подробности" писали о главных симптомах рака молочной железы.
по теме
Найден залог долголетия: на что нужно обратить внимание
Ученые связали долголетие с уровнем железа в крови
Медики рассказали об опасности повторного заражения коронавирусом
Повторное заражение COVID-19 может протекать намного тяжелее, чем первое. Сопутствующие вирусной инфекции бактерии успеют выработать защитную реакцию на антибиотики, и они станут неэффективны
Ученые изучили влияние коронавируса на головной мозг
Специалисты изучили протекание COVID-19 у 43 пациентов Национальной больницы в Лондоне разного возраста
Выведена формула для определения "человеческого" возраста собаки
Молодые собаки стареют достаточно быстро. Например, годовалой собаке по человеческим меркам около 30 лет
Как алкоголь влияет на умственные способности в зрелом возрасте
Ученые изучили данные о состоянии психического здоровья и когнитивных функций мозга почти 20 тысяч взрослых американцев