Число зараженных COVID-19 в Украине снова возросло [ Редактировать ]
По состоянию на вторник, 21 июля, в Украине зарегистрировано 60 166 случаев коронавирусной инфекции.
Так, за прошедшие сутки заразились COVID-19 еще 673 человека. Больше всего новых случаев выявили во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Одесской областях. Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.
Жертвами COVID-19 стали 1 518 человек (+20 за сутки). Также отмечается, что с начала эпидемии вылечились от коронавируса 32 199 человек (+760 за сутки).
Ранее сообщалось, что ВОЗ подсчитала стоимость вакцины от коронавируса.
Также мы писали о том, что медики рассказали об опасности повторного заражения коронавирусом.
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