Рада снизила "зеленые" тарифы на электричество [ Редактировать ]
Во вторник, 21 июля, на внеочередном заседании Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о снижении "зеленого" тарифа для СЭС и компенсацию не менее 20% выплат по нему из государственного бюджета. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
Документ с технико-юридическими правками поддержали 288 народных депутатов.
Это действительно компромиссное решение, которое позволит уменьшить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%.
По его словам, государство благодаря принятию закона сможет экономить почти 7 млрд грн ежегодно. К 2030 году уменьшить объем выплат "зеленой генерации" удастся примерно на 2 млрд евро.
Отметим, что в первом чтении законопроект приняли еще 3 июля.
Ранее сообщалось, что Кабмин и "зеленые энергетики" согласовали тарифы в Украине.
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