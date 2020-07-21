Во вторник, 21 июля, на внеочередном заседании Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о снижении "зеленого" тарифа для СЭС и компенсацию не менее 20% выплат по нему из государственного бюджета. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Документ с технико-юридическими правками поддержали 288 народных депутатов.

Это действительно компромиссное решение, которое позволит уменьшить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%.

По его словам, государство благодаря принятию закона сможет экономить почти 7 млрд грн ежегодно. К 2030 году уменьшить объем выплат "зеленой генерации" удастся примерно на 2 млрд евро.

Отметим, что в первом чтении законопроект приняли еще 3 июля.

Ранее сообщалось, что Кабмин и "зеленые энергетики" согласовали тарифы в Украине.