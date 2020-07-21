На Венере нашли древние "горящие" горы [ Редактировать ]
Ученые обнаружили на планете Венера древнейшие активные вулканы.
Об этом сообщает Nature Geoscience.
По информации, в результате анализа геоснимков были обнаружены геологические образования, называющиеся венцами.
Отмечается, что 37 таких образований на поверхности планеты активными вулканами. Они выглядят как современные земные вулканы, находящиеся в спящем состоянии. Такие образования отличаются от земных вулканов, так как на Венере атмосфера состоит из углекислого газа и серной кислоты, также температура там колеблется на уровне 462 градусов Цельсия.
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