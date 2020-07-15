В Институте астрономии Гавайского университета ученые нашли гигантскую космическую "стену". Об этом сообщает журнал The Astrophysical Journal.

По данным астрологов, космическая структура гигантских размеров имеет большую плотность и является одной из самых крупных известных объектов.

Гигантская космологическая структура получила название Стена Южного Полюса. Она находится за сверхскоплением галактик Ланиакея диаметром 520 миллионов световых лет, обвивая его полукругом.

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Стоит отметить, что ранее обнаружить Стену мешали крупные газопылевые облака, искажающие данные наблюдений.

Но, астрономы смогли "вычислить" структуру по гравитационному воздействию, которое влияет на скорость галактик.

Астрономы отмечают, что самая плотная часть космического объекта располагается в направлении Южного Полюса. Она растянута на небесной сфере на 200 градусов и отдалена от Земли на полумиллиарда световых лет.

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