Украина вводит безвиз еще с 6 странами [ Редактировать ]
В среду, 22 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
Он вступает в силу в день своего опубликования.
Речь идет о "гражданах Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султаната Оман, Королевство Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней".
Безвиз с этими странами начнется с 1 августа.
Ранее сообщалось, что с 16 июля украинские туристы смогут въезжать в Болгарию без теста на коронавирус и двухнедельного карантина.
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